Какие начинки для блинов наиболее вредны: поясняет гастроэнтеролог Тюльпина
Врач советует с осторожностью есть блинчики с творогом – в их свежести нужно быть уверенным.
В интервью гастроэнтеролога Елены Тюльпиной прозвучало напоминание: блины – это продукт из категории скоропортящихся, отравление ими вполне возможно.
«Уже через несколько часов после выпечки в них начинает развиваться патогенная флора. Если есть блины через сутки после приготовления, можно получить интоксикацию организма», - сообщила медик Пятому каналу.
Также Тюльпина пояснила, какие начинки для блинов являются наиболее вредными. Многие россияне любят их сладкий вариант, однако использование варенья или сгущенного молока значительно повышают калорийность, а также гликемический индекс блюда, что способствует повышению уровня сахара в крови, углеводной нагрузки на организм, усиливает склонность к набору жировой массы. По мнению врача, лучшим видом сладких начинок для блинов являются ягоды.
Говоря о творожной начинке, Тюльпина заметила, что
«творог относится к скоропортящимся продуктам, поэтому добавлять его следует непосредственно перед употреблением».
С осторожностью врач рекомендует есть блинчики с мясом и рыбой – это блюдо должно быть свежим, начинка должна быть правильно термически обработана. В противном случае есть риск того, что в организм проникнет сохранившаяся патогенная флора.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому могут вредить блины.
Елена Тюльпина
ЗОЖ
гастроэнтеролог, кардиолог, терапевт
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