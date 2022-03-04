Какие начинки для блинов наиболее вредны: поясняет гастроэнтеролог Тюльпина

«Уже через несколько часов после выпечки в них начинает развиваться патогенная флора. Если есть блины через сутки после приготовления, можно получить интоксикацию организма», - сообщила медик Пятому каналу.

«творог относится к скоропортящимся продуктам, поэтому добавлять его следует непосредственно перед употреблением».