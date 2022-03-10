Питание с высоким гликемическим индексом серьезно повышает риск заболеть раком легких

«Употребление большого количества пищи с высоким гликемическим индексом вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что повышает риск развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний», - отмечают врачи.

«риск рака легких среди людей, чье питание отличалось самым высоким ежедневным гликемическим индексом, был увеличен на 49 процентов».

Сахар и сладкие продукты.

Сладкие безалкогольные напитки.

Белый хлеб.

Картофель.

Белый рис.