Питание с высоким гликемическим индексом серьезно повышает риск заболеть раком легких
Исследование показало, что привычка питаться продуктами, которым присущ высокий гликемический индекс (ГИ), повышает вероятность развития рака легких.
Гликемический индекс отражает способность продуктов питания, содержащих углеводы, повышать уровень сахара (глюкозы) в крови: продукты с высоким ГИ провоцируют их резкие всплески.
«Употребление большого количества пищи с высоким гликемическим индексом вызывают резкие скачки уровня сахара в крови, что повышает риск развития диабета 2 типа и сердечных заболеваний», - отмечают врачи.
В свою очередь, данные исследования, о котором пишет журнал Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, говорят, что пристрастие к питанию с высоким гликемическим индексом связано с повышенным риском рака, конкретно рака легких.
Ученые сравнили гликемическую нагрузку и индексы у пациентов с впервые диагностированным раком легких и у здоровых людей. Они констатировали, что
«риск рака легких среди людей, чье питание отличалось самым высоким ежедневным гликемическим индексом, был увеличен на 49 процентов».
Проводившиеся ранее исследования также указывали на возможную связь между гликемическим индексом и повышенным риском рака – в частности, простаты, поджелудочной железы, кишечника.
Что считается высоким ГИ? Углеводы, которые быстро расщепляются организмом и вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови, имеют высокий гликемический индекс.
К продуктам с высоким ГИ относятся
- Сахар и сладкие продукты.
- Сладкие безалкогольные напитки.
- Белый хлеб.
- Картофель.
- Белый рис.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от сахара является одним из способов продлить моложавость.
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