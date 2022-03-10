Видеоигры улучшают навыки чтения
Исследователи обнаружили неожиданное преимущество видеоигр для развития мозга детей и подростков. Оказывается, они улучшают навыки чтения.
Ученые из Университета Саскачевана полагают, что у видеоигр есть один несомненный плюс, который игнорируется современными экспертами. Традиционно видеоигры считают злом для подрастающего поколения и разновидностью ленивой активности, к тому же перенапрягающей глаза. И вот теперь установлено, что с помощью видеоигр дети и подростки улучшают навыки чтения, поскольку в ходе самих игр им требуется постоянное внимание и способность быстро читать большие объёмы текста, появляющегося на экране.
Дети должны не только читать этот текст, который возникает в разных зонах экрана, но правильно его интерпретировать и обрабатывать мозгом для того, чтобы успешнее справляться с теми задачами, которые ставят перед ними создатели видеоигр. Данное предположение было подтверждено в ходе исследования, когда учёные проанализировали наиболее популярные видеоигры, чтобы определить количество объектов, находящихся в зоне периферического зрения игрока, на которые он должен реагировать.
На следующем этапе добровольцам с различным уровнем опыта в видеоиграх необходимо было пройти через тест, оценивающий навыки чтения. В ходе этого теста на экране мелькали различные слова, появляясь в 8 возможных точках. Показывали как уже хорошо известные участникам слова, так и случайно придуманные, то есть несуществующие. Причём все добровольцы должны были успеть прочесть их вслух. Оказалось, что любители видеоигр с большим количеством периферических объектов на экране лучше справлялись с этим тестом, а значит, имели и самые развитые навыки к чтению. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Саскачевана
ЗОЖ
крупнейшее учебное заведение провинции Саскачеван. Университет был основан в 1907 году в городе Саскатун на восточном берегу реки Саут-Саскачеван как сельскохозяйственный колледж.
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