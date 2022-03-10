Угроза печени: напитки, которые ускоряют накопление в ней жира

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напитки

Ученые предупреждают: если рацион человека включает определенные напитки, накопление жира в печени происходит ускоренными темпами.

Согласно новому исследованию (его авторы – ученые Барселонского университета), употребление некоторых напитков может быть гораздо более серьезным в своем влиянии фактором ожирения печени, чем пища с высоким содержанием жиров. В частности, исследователи отмечают, что

«напитки, подслащенные фруктозой, таят в себе угрозу печени, ускоряя накопление жира в ней».

Фруктоза является распространенным в пищевой промышленности подсластителем. Испанские ученые пришли к заключению, что ее прием напрямую влияет на экспрессию и активность фактора ChREBP, из-за чего увеличивается экспрессия ферментов, стимулирующих синтез жирных кислот в печени. При этом эксперты подчеркивают, что фруктоза, которая потребляется людьми в составе подслащенных напитков, особенно быстро усваивается печенью.

Также ученые  констатируют, что если  такая фруктоза в жидком виде потребляется человеком, чей рацион отличается высоким содержанием жиров, происходит значительная интенсификация процесса образования жиров из углеводов наряду с окислением липидов в печени. В этих обстоятельствах печень не просто подвергается ожирению – может возникнуть рубцевание, означающее, что орган перестает справляться со своей основной функцией удаления токсинов из организма.  

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питание с высоким гликемическим индексом серьезно повышает риск заболеть раком легких.

Барселонский университет (University of Barcelona)

ЗОЖ

один из лучших государственных университетов Испании и мира.

Теги : ожирение печени, напитки, вред фруктозы