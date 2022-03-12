Что нужно есть при гипертонии
Если вы страдаете от повышенного давления, нужно следить за собственным питанием. Чем больше в вашем рационе белка из различных источников, тем лучше.
Гипертония или повышенное артериальное давление является одним из ведущих факторов сердечно-сосудистых заболеваний. Если не лечить гипертонию, высокое давление повреждает систему кровообращения и становится важным фактором риска инфаркта, инсульта и других болезней. Недавнее исследование показало, что люди, употребляющие четыре или более видов белковых продуктов, включая цельнозерновые, очищенные злаки, обработанное и необработанное красное мясо, птицу, рыбу, яйца и бобовые, имеют более низкий риск развития повышенного давления, по сравнению с теми, кто ел меньше двух видов таких источников.
Существует прочная связь между плохим качеством питания и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. В своем руководстве по питанию на 2021 год Американская кардиологическая ассоциация рекомендует людям здоровые источники белка, в основном, из растений. Они могут включать морепродукты и нежирные или обезжиренные молочные продукты, а также, при желании, нежирные нарезки и необработанные формы мяса или птицы.
Конечно, одной диетой гипертонию не вылечить. Обязательно посещайте врача и выполняйте все его рекомендации, включая неукоснительный прием лекарственных средств. Вылечить гипертонию вряд ли получится, но держать под контролем - вполне возможно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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