Употребление белка из разных источников снижает риск гипертонии

«Питание может быть легкодоступной и эффективной мерой борьбы с гипертонией. Наряду с жирами и углеводами белок является одним из трех основных макроэлементов», — рассказывает автор исследования Сяньхуэй Цинь, доктор медицинских наук из Национального центра клинических исследований заболеваний почек в Наньфанской больнице Южного медицинского университета в Гуанчжоу, Китай.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Hypertension, сбалансированное питание, включающее белок из разных источников, помогает взрослым снизить риск развития высокого давления или гипертонии. При отсутствии лечения гипертония повреждает систему кровообращения. Она повышает риск сердечного приступа, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.Авторы исследования проанализировали информацию о здоровье почти 12 200 взрослых, проживающих в Китае. Участники проходили опросы относительно потребления пищи.Участникам была присвоена «оценка разнообразия белка», основанная на количестве различных источников белка: цельные зерна, очищенные зерна, обработанное красное мясо, необработанное красное мясо, птица, рыба, яйца и бобовые. Один балл давался за каждый источник белка с максимальным баллом разнообразия 8. Затем исследователи оценили связь между гипертонией и баллом разнообразия белка.Ученые обнаружили, что более чем у 35 % участников во время наблюдения развилась гипертензия. По сравнению с участниками с самой низкой оценкой потребления белка (менее 2), у участников с самой высокой оценкой разнообразия (4 или выше) риск развития высокого давления был на 66 % ниже.