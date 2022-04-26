Секретом долголетия может быть употребление разнообразных видов белка

«Если ваше высокое кровяное давление переходит в «красную зону», это повышает вероятность таких опасных для жизни чрезвычайных ситуаций, как сердечный приступ и инсульт. Вот почему важно держать свое артериальное давление под контролем».

«У людей с самым высоким показателем потребления белка риск развития высокого кровяного давления может быть ниже на 66 процентов. В свою очередь, люди, употребляющие наименьшее количество белка, имеют самый высокий риск возникновения гипертензии», - заявили научные специалисты.