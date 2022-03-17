Телевизор и видеоигры портят поведение детей
Канадские ученые после метаанализа 87 исследований пришли к выводу о том, что когда детям разрешают смотреть много телевизора или играть в видеоигры, то это отрицательно сказывается на их поведении. Вырастает риск тревожных расстройств, депрессии и агрессии.
Перед многими папами и мамами встаёт искушение получить определённую порцию свободного времени, посадив ребёнка перед телевизором или дав ему возможность насладиться видеоиграми. Некоторые дети могут часами не отлипать от экранов, и это время их родители используют для самых разных нужд от уборки по дому и приготовления пищи, да каких-то встреч с друзьями и чтения книг. Однако метаанализ большого количества исследований с участием более 160 000 детей показал, что такой метод развлечения детей может негативно сказываться на их поведении. Отметим, что среди учёных пока нет консенсуса по поводу того, как именно значительное количество экранного времени влияет на развитие малышей.
И вот проанализирован мощный объём информации по данному вопросу. Он показал, что те дети, которые проводили перед экранами больше всего времени, впоследствии чаще демонстрировали такие негативные признаки поведения, как тревожность и депрессия. Также они чаще своих ровесников, не увлечённых телевизором и видеоиграми, проявляли вспышки агрессии или отвлечение внимания. Это два признака так называемой экстернализация поведения.
Исследователи из Университета Калгари полагают эту связь не слишком большой, но значительной, и особенно способной спровоцировать значимые последствия. При этом метаанализ не показал, существует какое-то безопасное время, которое дети могут расходовать на просмотр телевизора и видеоигры, не нанося себе удара по психике. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Калгари
ЗОЖ
общественный исследовательский университет, расположенный в Калгари, Альберта, Канада
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