Видеоигры полезны для детского интеллекта.
Многие родители испытывают чувство вины, когда позволяют своим детям часами играть в видеоигры. Однако исследование ученых Каролинского института показало, что это вовсе не так плохо для интеллекта ребёнка.
Папы и мамы считают, что проводящие много времени за видеоиграми дети лишаются возможности читать книги, смотреть умные фильмы, гулять и просто умнеть. Однако на счет последнего научные споры до сих пор не утихают. И вот новое исследование попыталось оценить, как видеоигры влияют на интеллект детей. Его авторы побеседовали и протестировали более 5 000 юных любителей игр в возрасте от 10 до 12 лет. Итоги этого исследования оказались довольно неожиданными.
Детей расспрашивали о том, как много времени они проводят на социальных платформах, сколько тратят на просмотр видео, телевидения и на видеоигры. Оказалось, что на это уходит почти всё свободное время детей. В частности, на онлайн-видео дети расходовали два с половиной часа в день, в среднем, полчаса на социальные сети и ещё один час на видеоигры. В общем, это составляло более 4 часов в день для большинства и 6 часов для 25% опрошенных детей, то есть практически всё их свободное от школы и домашней работы время. Но в отношении негативного влияния видеоигр на интеллект убедительных повреждений получено не было.
Оказалось, что видеоигры не связаны с ухудшением интеллекта. Более того, при долгосрочных наблюдениях увлечение видеоиграми оказывало, в целом, положительное влияние на интеллект ребёнка. Так, дети, которые тратили больше всего свободного времени на видеоигры, повышали свой уровень IQ, в среднем, на 2,5 пунктов выше, чем дети из контрольной группы. При этом социальные сети на уровне интеллекта никак не отражались. И лишь запойный просмотр телевизора и видеороликов в интернете снижал данный показатель. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Каролинский институт
ЗОЖ
крупнейший шведский и один из крупнейших в Европе медицинских университетов. Каролинский институт был основан по указу шведского короля Карла XIII в 1810 году
Оставить комментарий