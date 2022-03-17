Повышенный холестерин: 4 продукта, которых особенно важно избегать в рационе
Врачи предупреждают: нельзя допускать, чтобы уровень жиров в крови превышал 200 миллиграммов на децилитр (200 мг/дл).
По данным Гарвардской медицинской школы, некоторые продукты повышает уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) – так называемого «плохого» холестерина. Данный тип жира образует налет на внутренних стенках наших артерий и сосудов, который со временем кальцинируется, делая сосудистую ткань жесткой и склонной к повреждениям.
Эксперты назвали четыре продукта, которых особенно важно избегать в рационе, если человек подвержен повышенному холестерину.
Красное мясо. Блюда из говядины, свинины или баранины часто содержат очень большое количество насыщенных жиров, способствующих увеличению содержания холестерина в организме. Избегать красного мяса полностью не нужно, однако есть его следует строго умеренно. Лучший вариант – это все же мясо с высоким содержанием белка и низким содержанием жира.
Жареная еда. Если ваш уровень холестерина стремится к повышению, то жареных блюд в рационе следует избегать. Они впитывают масло при жарке, и в результате содержание жира становится просто зашкаливающим. Всем любителям подобной пищи медики советуют осваивать рецепты с запеканием. Те же дольки запеченного картофеля не уступают вкусом картофелю фри, но пользы в них несоразмерно больше.
Обработанное мясо. Сосиски, колбаса, ветчина – даже если они готовятся из индейки или курицы и кажутся более полезными, холестерина в них на самом деле лишь немногим меньше, чем в версиях из красного мяса.
Хлебобулочные изделия. Печенье, пироги, пирожные, сдоба всегда содержат масло, жир или маргарин (что особенно вредно, поскольку в нем присутствуют опасные для сосудистой системы трансжиры). Плюс высокий уровень сахара или подсластителей. Сочетание этих компонентов повышает уровень триглицеридов и липидов в крови, тем самым увеличивая риск ишемической болезни сердца.
Ранее портал MedikForum.ru писал о простых перекусах, которые рекомендуются медиками для снижения высокого уровня холестерина.
Гарвардская медицинская школа (Harvard Medical School)
ЗОЖ
учреждение высшего медицинского образования при Гарвардском университете.
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