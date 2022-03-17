Лечебное голодание: боремся с паразитами

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Голодание

В теле каждого человека живут тысячи микроорганизмов. И далеко не все из них полезные. Чем опасны паразиты и как их выявить, рассказала врач-нутрициолог, специалист по лечебному голоданию Татьяна Евстигнеева.

Эксперт пояснила, что коварство гельминтов и других простейших в том, что долгое время они могут вообще никак себя не выдавать. При этом продолжают делать свое грязное дело и разрушать организм изнутри.

«Есть перечень симптомов, отслеживая которые, мы можем понять, что в нашем организме кто-то живет, и что этот кто-то представляет опасность», - говорит врач. ⠀

Увидеть паразитов специалист может по анализу крови. О необходимости противопаразитарной терапии также могут косвенно свидетельствовать такие симптомы:

  • высыпания на коже, зуд, почесывания,
  • аллергические реакции,
  • псориаз, экзема,
  • хронический дерматит,
  • сбои в работе ЖКТ,
  • частые спазмы в кишечнике, тошнота,
  • астма, кашель, который не поддается лечению,
  • постоянное желание съесть что-нибудь сладкое,
  • набор или потеря в весе,
  • бессонница, эмоциональная нестабильность, 
  • увеличенная печень.

Где же обитают паразиты? Чаще всего они селятся в печени и пищеварительных органах. Они могут жить там годами, не давая о себе знать и истощая организм человека!

«Гельминты и другие паразиты опасны тем, что убивают полезную микрофлору, мешают усвоению витаминов и других полезных веществ, постепенно уничтожают различные органы и системы». ⠀

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с паразитами нутрициолог называет лечебное голодание. Если вы по каким-то причинам не можете отказаться от пищи совсем хотя бы на сутки (устраивать такие разгрузочные дни нужно регулярно), тогда необходимо периодически отказываться хотя бы от углеводов. В первую очередь это касается сладкого. Поскольку именно быстрые углеводы и сахар являются основной питательной средой для паразитов.

После лечебной голодовки полезно устраивать чистки с применением антипаразитарных трав, которые помогают ускорить выздоровление и укрепить иммунную систему.
Татьяна Евстигнеева
Татьяна Евстигнеева
ЗОЖ
Врач-нутрициолог, эксперт по лечебному голоданию
Теги : Татьяна Евстигнеева, лечебное голодание, паразиты