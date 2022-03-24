Нутрициолог перечислила признаки паразитоза у детей

Перепады настроения. Из-за дефицита внимания ребенок устраивает истерики, проявляет агрессию

Постоянная вялость, усталость, дефицит энергии. Ребёнок часто хочет поспать в дневное время

Регулярные жалобы на боли в животе, тошнота, рвота, запоры

Постоянное желание съесть сладкое⠀

Аллергические реакции, дерматит. Может облазить кожа на кончиках пальцев

Нет аппетита или наоборот, чрезмерный аппетит

Нездоровая бледность

Ребенок либо отстаёт от сверстников по набору веса, либо набирает его слишком быстро за счет углеводной пищи

Ухудшение памяти, концентрации внимания, ребёнку плохо даётся обучение

Нежелание заниматься спортом, физическая нагрузка переносится тяжело

«Это основные симптомы, мимо которых трудно пройти и не заметить. Если вы сдали анализы на паразитов и они отрицательные, успокаиваться не стоит. Иногда анализы показывают наличие паразитов с третьего или пятого раза», — говорит доктор.

От паразитоза могут страдать как взрослые, так и дети. Но в силу еще неокрепшего иммунитета для детей наличие паразитов в организме имеет куда более серьезные последствия.О проблеме косвенно говорят такие признаки:Эксперт рекомендует ориентироваться в данном случае не столько на анализы, сколько на симптомы.