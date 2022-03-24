Нутрициолог перечислила признаки паразитоза у детей
Нутрициолог-диетолог Марина Сергеева рассказала, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии паразитов в организме ребенка.
От паразитоза могут страдать как взрослые, так и дети. Но в силу еще неокрепшего иммунитета для детей наличие паразитов в организме имеет куда более серьезные последствия.
О проблеме косвенно говорят такие признаки:
- Перепады настроения. Из-за дефицита внимания ребенок устраивает истерики, проявляет агрессию
- Постоянная вялость, усталость, дефицит энергии. Ребёнок часто хочет поспать в дневное время
- Регулярные жалобы на боли в животе, тошнота, рвота, запоры
- Постоянное желание съесть сладкое⠀
- Аллергические реакции, дерматит. Может облазить кожа на кончиках пальцев
- Нет аппетита или наоборот, чрезмерный аппетит
- Нездоровая бледность
- Ребенок либо отстаёт от сверстников по набору веса, либо набирает его слишком быстро за счет углеводной пищи
- Ухудшение памяти, концентрации внимания, ребёнку плохо даётся обучение
- Нежелание заниматься спортом, физическая нагрузка переносится тяжело
«Это основные симптомы, мимо которых трудно пройти и не заметить. Если вы сдали анализы на паразитов и они отрицательные, успокаиваться не стоит. Иногда анализы показывают наличие паразитов с третьего или пятого раза», — говорит доктор.
Эксперт рекомендует ориентироваться в данном случае не столько на анализы, сколько на симптомы.
Марина Сергеева
ЗОЖ
Диетолог-нутрициолог, натуропат
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