Нутрициолог перечислила признаки паразитоза у детей

0 Фото: pixabay
Ребенок спит

Нутрициолог-диетолог Марина Сергеева рассказала, какие симптомы могут свидетельствовать о наличии паразитов в организме ребенка.

От паразитоза могут страдать как взрослые, так и дети. Но в силу еще неокрепшего иммунитета для детей наличие паразитов в организме имеет куда более серьезные последствия. 

О проблеме косвенно говорят такие признаки: 
  • Перепады настроения. Из-за дефицита внимания ребенок устраивает истерики, проявляет агрессию
  • Постоянная вялость, усталость, дефицит энергии. Ребёнок часто хочет поспать в дневное время
  • Регулярные жалобы на боли в животе, тошнота, рвота, запоры
  • Постоянное желание съесть сладкое⠀
  • Аллергические реакции, дерматит. Может облазить кожа на кончиках пальцев
  • Нет аппетита или наоборот, чрезмерный аппетит
  • Нездоровая бледность
  • Ребенок либо отстаёт от сверстников по набору веса, либо набирает его слишком быстро за счет углеводной пищи
  • Ухудшение памяти, концентрации внимания, ребёнку плохо даётся обучение
  • Нежелание заниматься спортом, физическая нагрузка переносится тяжело
«Это основные симптомы, мимо которых трудно пройти и не заметить. Если вы сдали анализы на паразитов и они отрицательные, успокаиваться не стоит. Иногда анализы показывают наличие паразитов с третьего или пятого раза», — говорит доктор.

Эксперт рекомендует ориентироваться в данном случае не столько на анализы, сколько на симптомы.
Марина Сергеева
Марина Сергеева
ЗОЖ
Диетолог-нутрициолог, натуропат
Теги : Марина Сергеева, паразиты, ребенок