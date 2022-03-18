Грыжа: что можно и что нельзя делать с больным позвоночником

«Чтобы не обострять имеющуюся проблему, ограничьте, а лучше сведите на нет любые резкие движения: прыжки, бег и так далее. Опасна в данном случае фаза приземления», — отмечает эксперт.

В первую очередь, специалист рекомендует увеличить ежедневные объемы потребляемой жидкости, точнее — воды. Это поможет уменьшить вязкость крови и улучшить кровоснабжение позвоночника.Также ни в коем случае нельзя таскать тяжести. Для грыжи и протрузии это самая настоящая провокация и ускоритель.Несмотря на советы по ограничению резких движений, совсем сидеть на месте тоже не стоит. Здоровая подвижность необходима. Гиподинамия плохо сказывается на снабжении кровью межпозвоночных дисков. Двигаться нужно обязательно, активность должна быть направлена на укрепление мышц спины.Положительно на состоянии позвоночных дисков сказывается и растяжка. Мягкое вытяжение расслабляет мышцы и снимает болевые ощущения. Но всегда нужно помнить, что в фазе обострения обязателен полный покой!Крайне важно следить за осанкой и положением тела во время ходьбы, сидения и даже сна! В некоторых случаях необходимо купить ортопедический матрас и специальную подушку, которая поможет контролировать положение тела.