Идите в баню! Эксперт рассказала, как сделать это правильно

«Но перегревать лимфу тоже нельзя. Несостыковка в том, что лимфоузлы не любят слишком высоких температур. Именно поэтому в баню нужно ходить с умом, соблюдая определенные правила», — отмечает эксперт.

Походы в баню полезны для всего организма, но в первую очередь — для нашей лимфы. Дело в том, что лимфатическая система не любит низкие температуры. В условиях холода входящие в ее состав гиалуроновые кислоты начинают густеть, буквально превращая лимфу в кисель. В результате лимфоотток замедляется, а вместе с ним и все обменные процессы.Перед входом в парилку желательно маленькими глотками выпить горячий чай, приготовленный на травах. Это поможет сделать лимфу более жидкой, подготовить ее к парению. Если из носа потекло — значит, чая выпито достаточно.Также важно правильно выбрать температуру. Идеально, когда начинают потеть подмышечные зоны. Как только этот эффект достигнут, греть дальше не нужно. Иначе могут перегреться лимфоузлы и есть риск гибели лимфоцитов.Желательно в бане не сидеть, а лежать. Можно слегка приподнять вверх ноги, поскольку лимфа движется снизу вверх по направлению от стоп. ⠀Если любите париться с веником, ни в коем случае не бейте по зонам расположения лимфоузлов: подмышками, под коленями и в области паха. ⠀Окатить себя холодной водой из бочки после горячей бани можно, но недолго. Помните, что лимфоузлы не любят переохлаждений. Если нырнули на несколько секунд в холодную воду, укутайтесь в теплый махровый халат и наденьте теплые носки.Завершить процедуры парения хорошо травяным чаем. Время нахождения в бане регулируйте самостоятельно в зависимости от своего самочувствия. Вам должно быть комфортно. Баня — это место для глубокого релакса, а не постановки рекордов на выдержку.