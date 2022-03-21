Можно ли построить мускулатуру за три секунды в день
Новое исследование утверждает, что всего за три секунды в день можно построить впечатляющую мускулатуру. Насколько можно верить его результатам?
Хотя это звучит смехотворно, особенно для профессиональных спортсменов и бодибилдеров, исследование показало, что тратя всего три (!) секунды в день на упражнения с отягощениями, можно добиться существенных изменений в мускулатуре. Так называют упражнения, при которых вы нагружаете свои мышцы либо посредством подъёма каких-то снарядов и тяжестей, либо с помощью растягиваний, отжиманий и так далее. Это исследование проведено учёными из Японии и Австралии, которые попросили 39 здоровых добровольцев принять участие в этом совершенно необычном режиме нагрузок, с помощью которого они разрабатывали себе бицепсы.
Объём бицепса измерялся до и после исследования на протяжении четырех недель. При этом добровольцев специально попросили никакими другими физическими нагрузками не заниматься. В первой группе её участники поднимали рычаг с сопротивлением, во второй – удерживали его в поднятом положении, в третьей – опускали рычаг опять-таки под сильным весом. Итоги эксперимента показали, что все три группы укрепили силу в мышцах руки, но именно в третьей группе она выросла, в среднем, на 10%. Тем не менее, за весь месяц, в течение которого продолжался эксперимент, они потратили на спортивные нагрузки только одну минуту или по три секунды в день.
Исследователи из Университета Эдит Коуэн в Австралии считают, что доказали ошибочность представления о том, что результативные тренировки требуют много времени. Короткие, но качественные упражнения представляют пользу для организма, и каждое сокращение мышц имеет значение для нашего тела. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университета Эдит Коуэн
ЗОЖ
австралийский государственный университет, расположенный в Перте, Западная Австралия. Он назван в честь первой женщины, избранной в австралийский парламент
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