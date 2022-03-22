Правильное питание защитит от острого поражения почек
Исследователи из Германии выяснили, что существуют несколько типов питания, которые предотвращают острые повреждения почек. Речь идёт об опасном осложнении под названием острая почечная недостаточность.
Почки человека фильтруют токсины из организма, поэтому любые проблемы с этими органами чреваты самыми тяжелыми последствиями, возникающими из-за невозможности выводить вредные вещества и продукты распада наружу. Острая почечная недостаточность не только распространённое, но и очень тяжелое заболевание, приводящее к госпитализации и смерти. Его риск по мере старения возрастает, и, к сожалению, в настоящее время у врачей нет каких-то эффективных мер лечения почечной недостаточности, как и её профилактики.
Однако появляется всё больше данных по поводу того, что питание и особенно специфические диеты защищают почки от негативного воздействия, включая нехватку крови, инфекционные болезни, некоторые побочки от лекарств или вмешательства хирургов. Исследователи из Кёльнского университета проанализировали 6 типов питания, включая имитацию быстрого голодания, кетогенную диету, сокращение употребления аминокислот, две диеты с ограниченным количеством серосодержащих аминокислот метионина и цистеина, а также снижение калорийности за счёт общего сокращения калорий.
Оказалось, что уменьшение числа серных аминокислот и сокращение калорий эффективны для защиты от повреждения почек на животных моделях. Все эти диеты объединяет уже доказанная способность увеличивать продолжительность жизни разных живых организмов и доступность для человека. Следовательно, их профилактическое использование при лечении острого повреждения почек может оказаться весьма полезным и стать одним из терапевтических вариантов для пациентов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кельнский университет
ЗОЖ
дно из высших учебных заведений в Кёльне, существующее с 1388 года. Кёльнский университет занимает третье место среди немецких вузов по количеству студентов (после Мюнхенского и Хагенского).
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