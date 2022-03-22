Порошок или жидкое средство? Дерматолог рассказала, что безопаснее

«В противном случае вы рискуете целостностью защитной водно-жировой мантии кожи, которая предохраняет нас от аллергических реакций и раздражения», — поясняет доктор.

выбирайте моющие и стирающие средства, которые содержат минимальное количество отдушек и красителей,

хорошо выполаскивайте белье после стирки, используйте режим дополнительного полоскания,

откажитесь от кондиционеров для белья.

Чем с меньшим количеством посторонних веществ контактирует наша кожа, тем безопаснее для нее. Особенно, если вы страдаете дерматологическим заболеванием, аллергией или если речь идет о ребенке.Здесь важно отметить, что посторонними и нежелательными для кожи считаются не только химические продукты, но и некоторые растительные экстракты. Поэтому информация на упаковке порошка о том, что он на 90% состоит из натуральных компонентов, ни что иное, как уловки маркетологов.Состав моющего средства важен только в том случае, если вы реально заботитесь о бережном отношении к природе и экологии. Для пользы или вреда для кожи большой роли это не играет, поскольку микрочастицы порошка после стирки не должны оставаться на ткани и контактировать с кожей.Если вы плохо прополоскали белье и частицы порошка остались на ткани, они не в состоянии преодолеть защитный барьер кожи. Чтобы максимально себя обезопасить, соблюдайте такие правила:Выбирая между порошками и жидкими средствами, отдавайте предпочтение второму. Они легче вымываются из тканей.