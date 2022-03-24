Витамин С признан учеными «убийцей» рака

«достаточное количество витамина С способно понижать риск общего рака на 26 процентов».

«люди, которые не получают достаточного количества витамина С в своем рационе, не имеют адекватной активности TET2, и становятся носителями «испорченных» стволовых клеток, что предрасполагает их к лейкемии».