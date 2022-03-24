Витамин С признан учеными «убийцей» рака
Согласно новым данным, витамин С может играть ключевую роль в уничтожении раковых клеток.
Рак распространен по всему миру, но создание эффективного лекарства от этой болезни все еще остается проблемой для ученых. В связи с этим особое значение придается пониманию факторов риска – одним из них, как считают специалисты, может быть дефицит питательных веществ. Конкретно витамина С.
Данные ряда исследований говорят о том, что витамин С может быть «убийцей» рака, эффективно разрушая злокачественные клетки.
Серия экспериментов на мышах показала, что витамин способен останавливать деление клеток, ведущее к появлению опухоли. В этом аспекте он может быть эффективным как средство профилактики рака крови: витамин подавляет развитие лейкемии из кроветворных стволовых клеток.
Метаанализ, опубликованный в журнале BMC Medicine, показал, что
«достаточное количество витамина С способно понижать риск общего рака на 26 процентов».
Примечательно, что старые эпидемиологические исследования показывали: люди с уровнем витамина С ниже среднего заболевают раком чаще. Основные механизмы были не совсем ясны ученым. Новые данные свидетельствуют, что витамин C ограничивает функцию TET2 – особого супрессора опухоли, который мутирует во многих случаях лейкемии. Исследователи заключили, что
«люди, которые не получают достаточного количества витамина С в своем рационе, не имеют адекватной активности TET2, и становятся носителями «испорченных» стволовых клеток, что предрасполагает их к лейкемии».
По словам специалистов, рацион должен обеспечивать человека витамином С в количестве более 10 мг за сутки. Симптомы его дефицита возникают, когда организм стабильно недополучает витамин на протяжении 12 недель. Предупреждающие признаки проблемы включают плохое заживление ран, отек десен, потерю зубов, усталость и слабость, боли в мышцах и суставах, легкое появление синяков.
Также ученые допускают, что витамин С может играть важную роль в предотвращении других форм рака.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на нехватку в организме витаминов группы B.
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