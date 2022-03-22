Врач Терентьева перечислила симптомы нехватки в организме витаминов группы B
Врач предупреждает, что длительная нехватка витаминов способствует развитию тяжелого состояния авитаминоза с серьезными последствиями для здоровья.
Витамины группы B являются жизненно необходимыми для человеческого организма веществами, участвующими в метаболических процессах, выработке энергии. В интервью врача Екатерины Терентьевой были перечислены симптомы их нехватки.
Витамин В1 (тиамин).Дефицит данного витамина плохо сказывается на состоянии и функциях сердца, сосудов, кишечника. Терентьева назвала следующие признаки его недостатка.
- Повышенная возбудимость.
- Усталость
- Нарушение сна.
- Ухудшение концентрации.
- Полиневрит – поражение периферических нервов.
Что еще можно заметить.
- Бледная кожа.
- Покраснение глаз.
- Ухудшение качества зрения.
- Воспаление, язвочки в слизистой рта, на языке.
- Нарушенная чувствительность конечностей.
- Тошнота.
- Изменение стула: запоры или диарея.
- Красный язык.
- Склонность к инфекциям.
- Эмоциональная несдержанность, беспокойство.
- Плохой сон.
- Учащение сердцебиения.
- Онемение или покалывание в конечностях.
- Витамин В6. По словам врача, при его недостатке возникают следующие проблемы.
- Повышенная возбудимость.
- Мышечная слабость.
- Отсутствие энергии, вялость.
- Судороги.
- Бледная кожа и слизистые оболочки.
- Снижение работоспособности, утомляемость.
- Повышенная раздражительность.
- Снижение аппетита.
- Тиннитус.
- «Мушки» в глазах.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит витамина В12 может означать имеющееся у человека заболевание почек.
Екатерина Терентьева
Здоровье
врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»
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