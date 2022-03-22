Врач Терентьева перечислила симптомы нехватки в организме витаминов группы B

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плохое самочувствие

Врач предупреждает, что длительная нехватка витаминов способствует развитию тяжелого состояния авитаминоза с серьезными последствиями для здоровья.

Витамины группы B являются жизненно необходимыми для человеческого организма веществами, участвующими в метаболических процессах, выработке энергии. В интервью врача Екатерины Терентьевой были перечислены симптомы их нехватки.

Витамин В1 (тиамин).Дефицит данного витамина плохо сказывается на состоянии и функциях сердца, сосудов, кишечника. Терентьева назвала следующие признаки его недостатка.
  • Повышенная возбудимость.
  • Усталость
  • Нарушение сна.
  • Ухудшение концентрации.
  • Полиневрит – поражение периферических нервов.
Витамин В2 (рибофлавин). Один из его распространенных сигналов – появляющиеся заеды, трещинки в углах губ.

Что еще можно заметить.
  • Бледная кожа.
  • Покраснение глаз.
  • Ухудшение качества зрения.
  • Воспаление, язвочки в слизистой рта, на языке.
Витамин В3 (РР, ниацин).Как часто происходит при нехватке витаминов данный группы, ощущаются усталость, быстро возникающее утомление. Также Екатерина Терентьева советует обращать внимание на другие симптомы
  • Нарушенная чувствительность конечностей.
  • Тошнота.
  • Изменение стула: запоры или диарея.
  • Красный язык.
  • Склонность к инфекциям.
Витамин В5 (пантотеновая кислота).Врач перечислила признаки.
  • Эмоциональная несдержанность, беспокойство.
  • Плохой сон.
  • Учащение сердцебиения.
  • Онемение или покалывание в конечностях.
  • Витамин В6. По словам врача, при его недостатке возникают следующие проблемы.
  • Повышенная возбудимость.
  • Мышечная слабость.
  • Отсутствие энергии, вялость.
  • Судороги.
Витамин В9 (фолиевая кислота).Терентьева рассказала о симптомах его нехватки в организме.
  • Бледная кожа и слизистые оболочки.
  • Снижение работоспособности, утомляемость.
  • Повышенная раздражительность.
  • Снижение аппетита.
  • Тиннитус.
  • «Мушки» в глазах.
Медик подчеркнула, что нельзя допускать серьезного или длительного дефицита витаминов – это повышает риск многих опасных расстройств. В случае недостатка витаминов группы В – расстройств нервной системы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что дефицит витамина В12 может означать имеющееся у человека заболевание почек.
Екатерина Терентьева
Екатерина Терентьева
Здоровье
врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»
Теги : дефицит витаминов, витамины группы В, Екатерина Терентьева