Нутрициолог объяснила, почему болят суставы
Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Екатерина Кудря назвала основные причины, вызывающие болезни суставов.
Эксперт отмечает, что у большинства проблем со здоровьем всего две причины — недостаток или избыток чего-либо. Болезни суставов не исключение.
«Избыток солей в организме откладывается в суставах. Избыток патогенной флоры разрушает их целостность и создает интоксикацию. Воспаление и отечность, которую все привыкли считать суставной, — это часто воспаление лимфоузла, который находиться рядом с суставом. А кандида, которую залечивают химией, прячется в костную ткань и разрушает ее», — поясняет специалист.
Разрушать суставы может избыток физических нагрузок. И здесь не имеет значения, что вы делаете — добровольно чрезмерно занимаетесь в спортзале или разгружаете вагоны, пытаясь заработать.
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Нехватка физической активности тоже приводит к нарушению кровотока и лимфотока. В результате сустав недополучает питание, возникает дезинтоксикация.
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Недостаток воды ведет к вымыванию из костей кальция. Он начинает откладываться в суставах. Слышали, как суставы щелкают при ходьбе? Это оно.
Нехватка воды также плохо сказывается на смазке внутри сустава. Синовиальная жидкость становится гуще, суставы трутся друг о друга и постепенно разрушаются.
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Смазка может сгущаться и в связи с возрастными изменения, так как сокращается выработка гиалуроновой кислоты. Это именно она отвечает за удержание воды в суставах, коже, глазах.
После 60 лет организм самостоятельно вырабатывает всего 10% гиалуроновой кислоты от нормы. Отсюда тугоподвижность и скованность движений.
Екатерина Кудря
ЗОЖ
Нутрициолог, эксперт по здоровому питанию
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