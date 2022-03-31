Эксперт перечислила главные ошибки при лечении ОРВИ

Эксперт по здоровому питанию, нутрициолог Екатерина Кудря назвала наиболее распространенные ошибки при лечении вирусных инфекций.







Специалист отмечает, что многие привычные для нас алгоритмы поведения при первых признаках ОРВИ не просто не эффективны, а наоборот даже вредны для организма. Один из самых популярных стереотипов: заболел — хорошо поешь, потому что организму нужны силы. Вот что по этому поводу говорит наш эксперт.





«Головная боль, ломота, хандра — первые признаки ОРВИ. В этот момент важно помочь организму победить вирусную атаку. Эти признаки также являются симптомами интоксикации, с которой столкнулся организм. Вирус легко проникает в клетку, разрушает ее, образовываются токсины. Лучшим помощником в данной ситуации будет не еда, а вода. Она выведет интокскацию», — поясняет специалист.

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Вторая ошибка — пить жаропонижающее при невысокой температуре (например, 37,2). Важно знать, что небольшое повышение температуры (до 38 градусов) необходимо организму для активации иммунитета. Иначе ему не победить проникший внутрь вирус. Сбивая температуру, мы сами «отключаем» иммунитет.

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Важно не сбивать температуру, а обеспечить организму необходимый питьевой режим и восполнить дефициты витаминов. Тогда иммунитет сам справится с болезнью за несколько дней. В противном случае могут появиться осложнения.





Антибиотики. С ними связано самое большое число ошибок. Без рекомендаций врача прием этих препаратов запрещен. Тем более, если причиной болезни стали не бактерии, а вирусы, антибиотик бессилен. Но определить целесообразность их приема может только врач.