Диетолог перечислила 5 секретов правильного питания

Диетолог Алиса Олефиренко рассказала, какие правила питания необходимо соблюдать, чтобы организм сказал вам спасибо.







Уже давно не секрет: мы — это то, что мы едим. Какие бы цели мы перед собой не ставили (похудение, детокс, чистка, избавление от акне) 80% успеха всегда зависит от нашего питания. А уже потом идут спорт, витамины и все остальное.





«Первое правило здорового питания — исключить сахар. Полностью! Продукты с добавленным белым сахаром должны уйти из вашего меню. Сахар — бесполезный продукт, который не несет для организма пользы. Одни калории», — говорит эксперт.





Второе правило — старайтесь употреблять в пищу цельные продукты. Читая состав, избегайте добавок, отвечающих за усиление вкуса, консервантов, антиокислителей и так далее. В крайних случаях — не более 5 подобных компонентов в списке ингредиентов.



Отдавайте предпочтение натуральному свежему мясу, рыбе, яйцам, овощам, крупам. Это основа здорового питания.





Правило № 3 — ешьте дома. Никто, кроме вас, не заинтересован в вашем здоровье. Тем более, владельцы кафе, ресторанов и фаст-фуда. Их главная цель — получение прибыли. Поэтому в ход идут зачастую не самые свежие и не самые полезные продукты.

Четвертое — не пропускайте завтрак. 80% суточного объема пищи должно приходится на завтрак и обед, и только 20% — на ужин.И наконец, последнее — старайтесь избегать перекусов. Здоровый человек не должен есть 5-6 раз в день. Если у вас нет проблем с кортизолом или надпочечниками, норма — три, максимум четыре приема пищи в день.Учитесь обходиться без пищи 3-4 часа и дольше. Особенно, если страдает инсулинорезистентностью. Питание с продолжительными перерывами поможет решить и эту проблему. Учитесь обладать метаболической гибкостью.