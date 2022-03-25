Кардиолог пояснила, как понять, что у вас «плохие сосуды»

«Если у вас есть проблемы с памятью, концентрацией внимания, судороги в нижних конечностях, варикозно расширенные вены или даже язвы на коже ног, стоит уделить пристальное внимание своему здоровью», — говорит специалист.

Эксперт пояснила, что признаками слабых сосудов могут быть онемение и покалывание в руках или ногах, холодная кожа, часто отекающие стопы, лодыжки и голени. Но это не все признаки, на которые нужно обратить внимание.Причин нарушения циркуляции крови много. Чаще всего это атеросклероз, тромбоз, сахарный диабет, избыточный вес, который создает повышенную нагрузку на организм. К факторам риска относится также курение, так как табак и дым повреждают стенки сосудов, значительно повышают риск инфарктов и инсультов.Чтобы точно определить, есть ли у вас проблемы с сосудами, нужно собрать анамнез, выяснить жалобы, выполнить осмотр. Данные дополняются исследованиями крови, УЗИ и КТ для объективной оценки кровотока в органах и тканях.Схема лечения зависит от диагноза. Универсальных рецептов и эликсиров молодости нет. Что абсолютно точно показано всем: отказ от курения, контроль массы тела, физическая активность и тип питания, приближенный к средиземноморской диете.