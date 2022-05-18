Кардиолог Жук рассказал о признаках больных сосудов

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проблемы с сосудами

По словам врача, ощущение онемения в пальцах может быть одним из признаков плохого состояния сосудов.

«Основными признаками, что с сосудами происходит что-то не то, являются воспаления на коже, покраснение, повышение температуры и болевые ощущения. В этом случае следует, не затягивая, показаться флебологу», - рассказал в интервью кардиолог Вадим Жук.


Врач заметил, что появление некоторых признаков является опасным предупреждающим сигналом того, что больные сосуды подвергаются разрушительным изменениям. Кардиолог Жук перечислил следующие симптомы серьезного ухудшения состояния сосудов.
  • Онемение пальцев на ногах – ими бывает трудно шевелить.
  • Снижение чувствительности кожи.
  • Появление пигментации.
Врач добавил, что в некоторых случаях о своих больных венах люди даже не догадываются, поскольку внешние заметные симптомы отсутствуют.

«Пораженные вены могут располагаться достаточно глубоко под кожей. Если оказываются поражены глубокие вены, то возрастают риски заполучить серьезную патологию», - предупредил Жук.

Медик уточнил, что опасными скрытыми сосудистыми болезнями могут быть флеботромбоз, тромбофлебит.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут вызывать эффект ледяных конечностей.
Вадим Жук
Вадим Жук
Здоровье
кардиолог, врач диагност, кандидат медицинских наук
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