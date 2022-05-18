Кардиолог Жук рассказал о признаках больных сосудов

«Основными признаками, что с сосудами происходит что-то не то, являются воспаления на коже, покраснение, повышение температуры и болевые ощущения. В этом случае следует, не затягивая, показаться флебологу», - рассказал в интервью кардиолог Вадим Жук.

Онемение пальцев на ногах – ими бывает трудно шевелить.

Снижение чувствительности кожи.

Появление пигментации.

«Пораженные вены могут располагаться достаточно глубоко под кожей. Если оказываются поражены глубокие вены, то возрастают риски заполучить серьезную патологию», - предупредил Жук.