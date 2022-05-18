Кардиолог Жук рассказал о признаках больных сосудов
По словам врача, ощущение онемения в пальцах может быть одним из признаков плохого состояния сосудов.
«Основными признаками, что с сосудами происходит что-то не то, являются воспаления на коже, покраснение, повышение температуры и болевые ощущения. В этом случае следует, не затягивая, показаться флебологу», - рассказал в интервью кардиолог Вадим Жук.
Врач заметил, что появление некоторых признаков является опасным предупреждающим сигналом того, что больные сосуды подвергаются разрушительным изменениям. Кардиолог Жук перечислил следующие симптомы серьезного ухудшения состояния сосудов.
- Онемение пальцев на ногах – ими бывает трудно шевелить.
- Снижение чувствительности кожи.
- Появление пигментации.
«Пораженные вены могут располагаться достаточно глубоко под кожей. Если оказываются поражены глубокие вены, то возрастают риски заполучить серьезную патологию», - предупредил Жук.
Медик уточнил, что опасными скрытыми сосудистыми болезнями могут быть флеботромбоз, тромбофлебит.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии могут вызывать эффект ледяных конечностей.
Вадим Жук
Здоровье
кардиолог, врач диагност, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий