Врач рассказала о пользе черного тмина

Доктор-эндокринолог Елена Чунаева рассказала о пользе употребления черного тмина, который с древних времен используется для профилактики и лечения самых разных заболеваний.







Черный тмин известен своими целебными свойствами во всем мире. Его использовали еще древние цивилизации, первые упоминания о черном тмине датируются временами Ветхого Завета.





«Мусульмане считали масло черного тмина „лекарством от всех болезней, кроме смерти“. Другое название черного тмина — калинджи — пришло из арабских медицинских текстов. Был известен он и в Месопотамии: археологические находки подтверждают, что местные жители использовали растение в медицине еще во II тысячелетии до нашей эры», — говорит специалист.



В черном тмине содержится большое количество растительного белка, а также клетчатка и минералы. Богат он витаминами и минералами, железом, цинком, медью, кальцией, фосфором. Также в нем содержится ниацин (В3), тиамин (В1), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9).





Анализ аминокислотного состава семян черного тмина также поражает: здесь представлены аспарагин, глютаминовая кислота, глицин, лейцин, изолейцин, серин, треонин, триптофан и тирозин.





Также в составе черного тмина обнаружены в большом количестве сапонины, алкалоиды, стеролы, антиоксиданты и эфирные масла. В семенах содержатся полезные жирные кислоты.