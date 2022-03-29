Нутрициолог объяснила, зачем употреблять каллоген

«Коллаген — это белок, который легко и быстро усваивается, и в дефиците которого живет большой процент людей. Особенно женщины и дети», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что коллаген, если и не является лекарством от всех болезней, то отличным средством профилактики его с уверенностью можно назвать.Как и любой другой белок, коллаген отвечает за большое число важных функций в нашем организме. Одна из самых главных — структурная, поскольку все клетки нашего тела строятся именно из белка. При его нехватке клетки становятся атипичными, именно так возникают доброкачественные или злокачественные новообразования.Также коллаген необходим для транспортировки витаминов и питательных веществ к тканям и органам. Мало белка — будут дефициты всего, поскольку клетки не получат достаточного питания.Сила иммунитета тоже напрямую зависит от уровня белка, поскольку иммунные клетки представляет собой ни что иное, как белок. И это далеко не все функции, за которые несет ответственность коллаген, как один из белков.⠀На самом деле их значительно больше.Женщинам коллаген необходим для сохранения красоты и молодости. Его можно пить в чистом виде или добавлять в супы, каши, смузи.Чтобы закрыть потребности организма в белках, необходимо употреблять их из расчета не менее 0,8 г на килограмм веса в сутки. По возможности, можно увеличивать норму до 1-1,5 г на кг веса.