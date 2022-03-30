Игра в гольф уменьшает риск старческого слабоумия
Исследователи из Японии пришли к выводу о том, что игра в гольф может на 35% уменьшить вероятность развития деменции. К сожалению, в России из-за определённых погодных условий и менталитета гольф не слишком популярен.
Пенсионеры в западных странах получили прекрасное оправдание для своей страсти к игре в гольф, которую часто считают развлечением для состоятельных людей. Японское исследование показало, что мужчины старше 60 лет, которые практикуют это занятие, на 37% реже сталкиваются с диагнозом старческое слабоумие. Эксперты считают, что причиной этого является соединение дух факторов игры в гольф - собственно физических нагрузок, а также необходимости постоянно проводить быстрые подсчёты в уме для того, чтобы рассчитать, как и куда именно наносить удар.
Таким образом гольф представляет собой идеальную тренировку не только для тела, но и для интеллекта. Любопытно, что аналогичного защитного воздействия на представительниц прекрасного пола гольф не производил, равно как и другие похожие виды активности вроде тенниса или даже садово-огородных увлечений. Предыдущие исследования предполагали, что социальная изоляция увеличивает риск развития деменции, поскольку нехватка общения является её ключевым фактором. Гольф - это командная игра, которая требует тесного общения с партнерами.
Эксперты из Center for Public Health Sciences в Токио проанализировали результаты исследования, в котором приняли участие почти 44 000 японцев со средним возрастом в 61 год. Они рассказывали о своём ежедневном уровне активности. Отметим, что гольф - одно из самых популярных увлечений пенсионеров Страны восходящего солнца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Center for Public Health Sciences
ЗОЖ
Токийский медицинский исследовательский центр
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