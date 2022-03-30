Клюква укрепляет кровеносные сосуды
Исследование показало, что чашка клюквы в день поможет дольше не встречаться с врачами. Эти ягоды обеспечивают определённые метаболиты, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые Королевского колледжа Лондона пришли к выводу о том, что ежедневное употребление 9 г экстракта замороженной клюквы, что составляет эквивалент 100 г свежих ягод, в течение одного месяца улучшает функционал кровеносных сосудов у здоровых мужчин. Данное исследование также позволило выявить специфические метаболиты в плазме этих мужчин, которые сообщали о производимом сосудистом эффекте. Увеличение количества полифенолов и метаболитов в кровотоке и связанные с этим улучшения во всём функционале кровеносных сосудов благодаря употреблению клюквы говорили о той роли, которую эти ягоды играют в укреплении здоровья сердца.
Клюква часто ассоциируется с профилактикой инфекций мочевыводящих путей. Но появляется все больше доказательств, предполагающих, что преимущества этих ягод распространяются и на другие части тела. А всё за счёт уникального содержания полифенолов, известных как проантоцианидины, которые положительно влияют на сердце. Целый ряд исследований уже наблюдал за ролью клюквы в деле укрепления здоровья сердца, начиная от повышения уровня «хорошего» холестерина и до сокращения артериального давления.
Результаты нынешнего исследования показывают, что употребление клюквы в ежедневном режиме обеспечивает положительный эффект для кровеносных сосудов, расширяя их и тем самым уменьшая воздействие определенных факторов риска инсульта и инфаркта в будущем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Лондона
ЗОЖ
Университет города Лондон, входящий в состав Лондонского университета. Расположен в самом центре столицы, на Гауэр-стрит.
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