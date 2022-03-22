Болезни сердца: этот фрукт снижает риск всего через два часа после употребления

«ССЗ являются одной из основных причин смерти и инвалидности, но часто их можно в значительной степени предотвратить, ведя здоровый образ жизни».

«Увеличение количества полифенолов и метаболитов в кровотоке и связанные с этим улучшения опосредованного кровотоком расширения после употребления клюквы подчеркивают важную роль клюквы. может играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний».