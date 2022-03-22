Болезни сердца: этот фрукт снижает риск всего через два часа после употребления
По данным Всемирной организации здравоохранения, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире. Это также может быть связано с повреждением артерий в таких органах, как мозг, сердце, почки и глаза.
«ССЗ являются одной из основных причин смерти и инвалидности, но часто их можно в значительной степени предотвратить, ведя здоровый образ жизни».
Новое клиническое исследование показало, что ежедневное употребление клюквы в течение одного месяца улучшает сердечно-сосудистую функцию у здоровых мужчин.В новом исследовании, опубликованном сегодня в журнале Food & Function, рассматривался лиофилизированный порошок цельной клюквы, эквивалентный 100 г свежей клюквы, и его влияние на сердечно-сосудистую систему.
В исследование были включены 45 здоровых мужчин, которые потребляли цельный порошок клюквы, эквивалентный 100 г свежей клюквы в день (9 г порошка), или плацебо в течение одного месяца.
Было обнаружено, что у тех, кто потреблял клюкву, наблюдалось значительное улучшение опосредованной потоком дилатации, что свидетельствует об улучшении функции сердца и кровеносных сосудов.
Это считается чувствительным биомаркером риска сердечно-сосудистых заболеваний и измеряет, насколько расширяются кровеносные сосуды при увеличении кровотока.
Доктор Ана Родригес-Матеос, старший преподаватель диетологии в Королевском колледже Лондона и старший автор исследования, сказала:
«Увеличение количества полифенолов и метаболитов в кровотоке и связанные с этим улучшения опосредованного кровотоком расширения после употребления клюквы подчеркивают важную роль клюквы. может играть роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний».
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Ана Родригес-Матеос
Здоровье
Старший преподаватель диетологии в Королевском колледже Лондона.
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