Продукты долголетия: овощ для профилактики гипертонии, рака и высокого холестерина

«Благодаря противораковым свойствам, способностям снижать уровень холестерина и наличию соединений, снижающих возрастные заболевания, употребление артишоков может стать вашим способом прожить более долгую и здоровую жизнь», - констатируют специалисты.

«В артишоках содержится много мощных антиоксидантов полифенольного типа, которые могут способствовать профилактике и лечению рака предстательной железы, рака молочной железы, лейкемии», - заявили тогда исследователи.