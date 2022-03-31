Как избавиться от зимних токсинов

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Как избавиться от зимних токсинов

Месяцами мы не видели достаточно солнца, не дышали вволю воздухом, не налегали на здоровые продукты. Настало время очистить организм не только от лишнего веса, но и от зимних токсинов. 
 
Человеческий организм обладает замечательной способностью самоочищаться и восстанавливаться. Но при постоянном воздействии химических и загрязняющих веществ, консервантов и токсинов, особенно зимой, организм нуждается в дополнительной поддержке. Детоксикация помогает вывести все токсины и вредные вещества, она омолаживает организм, придавая ему здоровье и жизненную силу. Теперь, когда наступила весна, эти токсины могут усугубить усталость и сделать нас больными. Важно удалить все вредные элементы, чтобы они не сделали наш организм более слабым и уязвимым перед хроническими заболеваниями. Итак, начинаем детоксикацию…
 
Избегайте употребления нездоровой пищи и переходите на домашнее питание. Строго избегайте чрезмерного потребления сахара, жирной пищи и соли, поскольку они могут быть вредными.
 
Чаще ешьте фрукты и овощи, поскольку они являются отличным источником необходимых витаминов и минералов и богаты клетчаткой. Соблюдение диеты с высоким содержанием фруктов и овощей может снизить риск развития сердечных заболеваний, рака, воспалений и диабета.
 
Для детоксикации организма очень важно пить много воды, не менее трех-четырех литров в день, в зависимости от массы тела. Еще одна хорошая практика – пить теплую воду в течение дня. Если нужна дополнительная детоксикация, добавьте лимонный сок в стакан воды.
 
Регулярно высыпайтесь. 7-9 часов крепкого сна каждую ночь позволяют нашему телу омолодиться и очиститься. Это способствует правильному функционированию всех органов, а также помогает поддерживать мозг в порядке.
 
Наконец, обязательно пейте свежие овощные и фруктовые соки, включая морковно-свекольный, шпинатно-яблочный и гранатовый. Они прекрасно очищают организм от токсинов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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