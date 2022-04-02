Употребление грибов полезно для кишечника
Активно включайте в свой рацион грибы, если вы хотите укрепить работу желудочно-кишечной системы. Исследование показало, что они снижают многие риски для нашего здоровья.
В следующий раз при заказе пиццы следите за тем, чтобы в состав её ингредиентов попали грибы. Это может быть одним из способов снижения риска для здоровья, связанного с западным питанием, которое включает в себя большое количество жирной и сладкой пищи. Известно, что она способствует ожирению, диабету второго типа, сердечно-сосудистым недугом, некоторым опухолям и множеству других хронических болезней.
Исследователи из Университета Массачусетса изучали, как такие изменяемые факторы вроде диеты и образа жизни влияют на развитие хронических заболеваний. Учёным было интересно обнаружить метаболические цели для предотвращения или лечения ожирения и борьбы с проблемой резистентности к инсулину. Дисфункция кишечника является одним из основных механизмов, способствующих развитию целого ряда опасных заболеваний.
Было установлено, что сушёные грибы вешенки, которые встречаются во многих странах мира, имеют уникальный композиционный состав, включающий множество питательных веществ, которых как раз недостаёт в западной диете. К ним относились пищевые волокна и витамин D. Это делает данные грибы идеальной натуральной добавкой для улучшения качества самого плохого питания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Массачусетса
ЗОЖ
университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США
Оставить комментарий