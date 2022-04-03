Врач Анциферов: какие продукты вредны, а какие полезны людям с диабетом

«Вредные продукты для людей с сахарным диабетом – это продукты, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов: сахар, мед, варенье, соки – все они приводят к резкому повышению сахара крови. Также вредны продукты, богатые животными жирами, – сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса», - уточнил Анциферов.

«Истинные подсластители – аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат – не содержат калории и не вызывают повышение сахара крови, тогда как фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови», - объяснил врач-эндокринолог.