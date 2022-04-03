Врач Анциферов: какие продукты вредны, а какие полезны людям с диабетом
Врач посоветовал людям с диабетом отказаться от употребления жареных блюд.
При заболевании диабетом главной задачей становится контроль уровня сахара в крови, недопущение его роста. Одним из ключевых способов профилактики гипергликемии (высокий уровень сахара в крови) является питание. Людям с диабетом важно знать, какие продукты в их рационе могут быть вредны, а какие – полезны, об этом сообщил главный московский врач-эндокринолог Михаил Анциферов.
Многим известно, что диабетики не должны есть сладкое. Но врач, заметил, что страдающим этим заболеванием нужно с большой осторожностью употреблять продукты, содержащие насыщенный жир.
«Вредные продукты для людей с сахарным диабетом – это продукты, содержащие большое количество легкоусвояемых углеводов: сахар, мед, варенье, соки – все они приводят к резкому повышению сахара крови. Также вредны продукты, богатые животными жирами, – сало, копченые колбасы, жирные сорта мяса», - уточнил Анциферов.
Медик заметил, что сахар в рационе диабетиков должен исключаться в пользу сахарозаменителей.
«Истинные подсластители – аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат – не содержат калории и не вызывают повышение сахара крови, тогда как фруктоза содержит калории и может повышать сахар крови», - объяснил врач-эндокринолог.
Также Анциферов посоветовал людям с диабетом не употреблять в пищу жареные блюда. По словам медика, пристрастие к такой еде усиливает инсулинорезистентность, ухудшает действие собственного инсулина, вдобавок делает организм подверженным ожирению.
Говоря о том, какие продукты являются полезными для людей с диабетом, врач назвал пищевые источники белка и клетчатки: эти компоненты долго перевариваются и замедляют процессы всасывания в кровь сахара, препятствуют резким колебаниям его уровня в организме. Таким образом, добавил специалист, нужно есть некрахмалистые овощи, не слишком сладкие фрукты, индейку, рыбу, нежирные виды мяса, творога, яичные белки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты усиливают подверженность людей инсульту.
Михаил Анциферов
ЗОЖ
главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор
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