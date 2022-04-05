Помогут ли пробиотики избавиться от метеоризма
Метеоризм - это расстройство, вызывающее не столько физическую боль, сколько мощный психологический дискомфорт. Доктор Мартин Скарр ответил на вопрос о том, может ли пожилая женщина, во всём остальном здоровая, избавиться от метеоризма, появившегося после проведенной колоноскопии.
Хорошая новость после колоноскопии в том, что у вас нет рака, а плохая - в том, что эта процедура спровоцировала некоторые неприятные ощущения и, как следствие, метеоризм. Судя по всему, он вызван нарушением микробиома - триллионов различных бактерий, которые живут в кишечнике. Каким-то образом их баланс был изменён, что и породило усиленное газообразование, которое создаётся преимущественно за счёт сероводорода и метана.
Одним из эффективных способов решения этой ситуации является употребление пробиотиков. Необходимо выбирать продукты питания с большим количеством полезных бактерий на одну дозу - не менее 10 млн. Также полезно включить в свой ежедневный рацион подвергшиеся брожению продукты вроде кефира, так как это тоже увеличивает количество «хороших» бактерий. Если вам не нравится кефир, выбирайте йогурт, но желательно без всяких добавок и усилителей вкуса.
Россиянам будет полезно услышать, что одним из самых эффективных ферментированных продуктов является квашеная капуста, но необходимо квасить ее самостоятельно, а не покупать в магазине, где она подверглась пастеризации - во время этого процесса как раз и убиваются необходимые нам полезные бактерии. Неплохими источниками пребиотиков считаются топинамбур, лук-порей, чеснок, спаржа, бананы и яблоки. Но не стоит налегать на все эти продукты в огромных количествах, начинайте употреблять их последовательно и осторожно, чтобы не усугубить газообразование. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
ЗОЖ
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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