Определены напитки, которые повышают риск нескольких видов рака

«активное потребление подсластителей или диетических напитков увеличивает риск развития рака на 13% – особенно это касается рака молочной железы, толстой кишки и простаты».

«Аспартам и ацесульфам-К являются наиболее часто используемыми подсластителями в диетических напитках, таких как диетическая кола или низкокалорийные энергетические напитки».