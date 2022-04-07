Определены напитки, которые повышают риск нескольких видов рака
Исследование с участием более 100 000 человек показало, что диетические напитки с искусственными подсластителями повышают риск развития некоторых видов рака.
Искусственные подсластители, такие как аспартам и другие, не считаются очень полезными, но обычно классифицируются как безвредные. Но, судя по результатам нового исследования ученых из Сорбонны, считать их безвредными все же не стоит. Авторы исследования пришли к выводу, что
«активное потребление подсластителей или диетических напитков увеличивает риск развития рака на 13% – особенно это касается рака молочной железы, толстой кишки и простаты».
Французскими учеными были проанализированы данные 102 865 взрослых женщин и мужчин, участников исследовательского проекта NutriNet Santé по изучению связей между питанием и здоровьем. Специалисты изучили особенности рациона испытуемых и сопоставили их с данными о состоянии здоровья и медицинскими записями людей за 8-летний период.
Ученые обнаружили, что у тех участников, которые потребляли большее количество искусственных подсластителей (особенно аспартама и ацесульфама-К), риск развития рака был на 13% выше, чем у тех, кто их не употреблял. Прежде всего, возрастала подверженность раку молочной железы, раку толстой кишки, раку предстательной железы.
«Аспартам и ацесульфам-К являются наиболее часто используемыми подсластителями в диетических напитках, таких как диетическая кола или низкокалорийные энергетические напитки».
По мнению научных экспертов, когда организм переваривает аспартам, в качестве побочного продукта вырабатывается формальдегид. Данное вещество может накапливаться в клетках и делать их раковыми. Организм человека обладает генетическим механизмом, который заставляет дефективные клетки самоуничтожаться. Исследователи подозревают, что аспартам и его побочный продукт формальдегид отключают действие этого механизма, что позволяет раковым клеткам беспрепятственно расти.
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Сорбонна или Парижский университет (Paris Sorbonne University)
ЗОЖ
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