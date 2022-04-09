Нутрициолог рассказала о пользе куркумы

Нутрициолог-диетолог Екатерина Новикова рассказала, для профилактики каких заболеваний полезно на постоянной основе употреблять куркумин.







Куркуму в качестве специй используют многие хозяйки. Однако она способна не только придать особый вкус кулинарным блюдам, но и благотворно влиять на наше здоровье.

«Куркума — многолетняя трава, корень которой содержит куркумин. И именно он обладает большим количеством полезных свойств. Благодаря богатому химическому составу он является природным антибиотиком, блокирует производство воспалительных ферментов и замедляет разрушение хрящевой ткани, что в комплексе подавляет воспаление, снимает негативные симптомы суставных недугов и предупреждает их прогрессирование», — поясняет эксперт.

Перед приемом препарата проконсультируйтесь с доктором.



Золотую специю применяют для профилактики онко-заболеваний, в период реабилитации после прохождения курса лучевой и химиотерапии. Также хороший эффект куркумин показывает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом.Полезно добавлять куркуму в пищу при нарушении обмена веществ и сахарном диабете. Любые воспалительные процессы в организме (простуда, пиелонефрит, артрит), патологии ЖКТ и снижение иммунитета также являются показаниями для приема куркумина.Если вы принимаете средство в виде био-добавки, достаточно 1-2 капсул во время еды. В период обострения заболеваний дозу можно увеличивать.