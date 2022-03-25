Специя жизни: эксперт рассказала о пользе куркурмы

«Она обладает противовоспалительными, антисептическими, антибактериальными и омолаживающими свойствами, которые делают куркуму не только отличным лекарственным средством, но и одним из самых мощных косметических средств для ухода за кожей», — говорит специалист.

Куркума издавна славится своими лечебными и исцеляющими свойствами. Это эффективный натуральный ингредиент, который используется для ухода за кожей.Специя содержит огромный запас полезных веществ и витаминов (А, В, С, К и Е), а еще куркумин, кальций, железо, медь.При акне куркума поможет избавиться от проблемы и поддерживать кожу в чистом состоянии, контролировать активность сальных желез.При проблемах с пигментацией специя способствует уменьшению пятен. С помощью куркумы также лечат ожоги и избавляются от шрамов и следов от растяжек.Кожные заболевания (псориаз, экзема, сыпь, следы от ветрянки и оспы) также поддаются лечению куркумой.Специя способна осветлять и освежать кожу лица, придавать ей сияние. Для сухой кожи куркуму можно добавлять в маски, как увлажняющий ингредиент. При синяках специя способствует быстрому заживлению ран.Массаж с добавлением куркумы, молока и крема поможет сделать кожу более чистой, а также избавиться от нежелательных волосков на теле.