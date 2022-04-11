Назван лучший фрукт для защиты костей от старения
Овощи и фрукты однозначно полезны для нашего здоровья, но некоторые особенно. И теперь исследователи обнаружили фрукт, который позволяет защищать кости от возрастных процессов.
Учёные из Университета Пенсильвании провели исследование, в котором приняли участие женщины постклимактерического возраста. Оно показало, что чернослив является самым полезным фруктом для защиты костей от возрастных изменений. Это особенно важно, поскольку минеральная плотность костей у женщин после наступления менопаузы стремительно сокращается, что подвергает их риску остеопороза и тяжелых травм от падений и переломов. Участницы этого исследования употребляли 6, 12 ягод чернослива в день или ни одной. Наблюдения продолжались 12 месяцев.
Они показали, что поглощение от 6 до 12 ягод чернослива в день сокращает выраженность воспалительных медиаторов, способствующих потере минеральной плотности костей у женщин постклимактерического возраста. Это делает чернослив очень многообещающим диетическим средством для борьбы с остеопорозом. Многие фрукты и овощи богаты биологически активными соединениями вроде фенольной кислоты, флавоноидов и каротиноидов, которые защищают от остеопороза.
Однако чернослив содержит полифенолы, уменьшающие воспаление и окислительный стресс - два основных фактора, способствующих потери костной массы. Также в черносливе множество питательных ингредиентов вроде минералов, витамина К, фенольных соединений и пищевых волокон. И всё это тоже очень важно для профилактики остеопороза. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Пенсильвании
ЗОЖ
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