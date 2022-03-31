Остеоартрит: чернослив помогает улучшить плотность костей у женщин в менопаузе



Известно, что МПК быстро снижается после менопаузы, и у женщин старше 50 лет чаще возникают переломы бедра, что обычно приводит к госпитализации, снижению качества жизни, потере независимости и сокращению продолжительности жизни.





Это исследование впервые продемонстрировало благоприятное влияние употребления чернослива на МПК тазобедренного сустава и указывает на то, что чернослив является терапевтическим средством на основе пищевых продуктов для защиты здоровья костей.