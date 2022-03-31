Остеоартрит: чернослив помогает улучшить плотность костей у женщин в менопаузе
Симптомы остеоартрита включают боль, скованность, чувствительность, потерю гибкости и костные шпоры. Состояние, как говорят, затрагивает около 8,5 миллионов человек в Великобритании. Остеопороз — это заболевание костей, которое развивается при снижении минеральной плотности кости и костной массы или при изменении качества или структуры кости.
Это может привести к снижению прочности костей, что может увеличить риск переломов (сломанных костей). Крепкие кости содержат плотный каркас из белковых нитей, покрытых кальцием.
Эта система поддержки истончается с возрастом, отсутствием физических упражнений и низким потреблением кальция и витамина D, среди других причин. В новом исследовании ученые из Пенсильванского государственного университета обнаружили, что ежедневное употребление чернослива сохраняет минеральную плотность костей (МПКТ) в области тазобедренного сустава и защищает от повышенного риска переломов у женщин в постменопаузе.
Результаты исследования были представлены на Всемирном конгрессе по остеопорозу, остеоартриту и скелетно-мышечным заболеваниям — ведущей клинической конференции по здоровью костей, суставов и мышц.
Известно, что МПК быстро снижается после менопаузы, и у женщин старше 50 лет чаще возникают переломы бедра, что обычно приводит к госпитализации, снижению качества жизни, потере независимости и сокращению продолжительности жизни.
Это исследование впервые продемонстрировало благоприятное влияние употребления чернослива на МПК тазобедренного сустава и указывает на то, что чернослив является терапевтическим средством на основе пищевых продуктов для защиты здоровья костей.
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Pennsylvania State University
Здоровье
Публичный исследовательский университет в США, находящийся в Юниверсити-Парк, штат Пенсильвания. Один из 15 лучших финансируемых налогоплательщиками университетов США.
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