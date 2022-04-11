Растительная диета снижает риск развития диабета второго типа
Исследование показало, что здоровая растительная диета обеспечивает дополнительную защиту от диабета второго типа. К такому выводу пришли учёные из Гарвардской школы здравоохранения.
Проанализировав профили метаболитов у сторонников растительной диеты, учёные из Гарварда выяснили, что данный стиль питания, насыщенный цельнозерновыми, фруктами, овощами и орехами, снижает риск развития диабета второго типа. Участников исследования разделили на разные группы в зависимости от их питания. Кто-то предпочитал здоровую растительную диету, кто-то потреблял не слишком полезные продукты вроде картофеля и сладостей.
Было установлено, что именно первый тип питания обеспечивает максимальную защиту от диабета второго типа. С каждым годом количество жертв этого метаболического заболевания в разных странах мира увеличивается. В исследовании приняли участие около 9 000 человек, которые предоставляли подробную информацию о своём рационе. У каждого брали анализы крови, выясняли частоту приёма пищи, используемые продукты. В здоровую растительную диету входили цельнозерновые, фрукты, овощи, орехи, бобовые, растительное масло, чай и кофе.
Но была и не полезная для здоровья растительная пища, в которую входили очищенные зёрна, магазинные соки, картошка, мучные изделия и т.д.. Также к продуктам животного происхождения относились животные жиры, молочные продукты, яйца, рыба, мясо и другие. Максимальные преимущества в деле защиты от диабета демонстрировала именно здоровая растительная диета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Гарвардская школа общественного здравоохранения
ЗОЖ
объединяет ведущих ученых и экспертов в различных дисциплинах. Цель — вырастить новое поколение мировых лидеров
Оставить комментарий