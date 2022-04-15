Выпадение волос: врач объясняет, почему кофе и чай создают проблему

«Дубильные вещества в черном чае и кофе могут блокировать всасывание железа, что может поспособствовать развитию такой проблемы как дефицит железа – с этом тесно связано выпадение волос», - сообщила доктор Каят.

«У людей с непереносимость лактозы употребление молочных продуктов может обострять кожные заболевания, такие как псориаз, экзема и перхоть, которые, в свою очередь, негативно влияют на здоровье кожи головы и содействуют потере волос, ухудшению их качественных параметров».