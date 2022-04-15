Выпадение волос: врач объясняет, почему кофе и чай создают проблему
Чай и кофе содержат ингредиенты, которые могут поспособствовать выпадению волос, объясняют специалисты.
Очень многие люди, проснувшись утром, тянутся за чашкой кофе или чая, и хотя эти напитки могут дать телу нужный заряд энергии, они также могут повредить состоянию волос, – предупредила в интервью доктор Сара Каят. Эксперт объяснила, что компоненты черного чая и кофе могут препятствовать усвоению в организме веществ, которые необходимы для роста и силы волос – не получая питательных ингредиентов в полной мере, шевелюра слабеет и редеет.
«Дубильные вещества в черном чае и кофе могут блокировать всасывание железа, что может поспособствовать развитию такой проблемы как дефицит железа – с этом тесно связано выпадение волос», - сообщила доктор Каят.
По словам врача, кофе содержит в своем составе около 4,6% танинов, чай – около 11,2%. Танины представляют собой молекулы, обладающие свойством связываться с другими химическими соединениями. Когда они «прилипают» к железу, организм становится не в состоянии впитать важный минерал, оказывающий серьезное влияние на многие функции тела и на внешний вид.
Людям, которые пьют много кофе, чая и замечают у себя неприятную потерю волос, врач рекомендует сделать паузу и перестать временно употреблять данные напитки – проверить, как это скажется на состоянии волос.
Дополнительно доктор Каят проинформировала, что проблему с волосами может усугублять также непереносимость лактозы, молочного сахара.
«У людей с непереносимость лактозы употребление молочных продуктов может обострять кожные заболевания, такие как псориаз, экзема и перхоть, которые, в свою очередь, негативно влияют на здоровье кожи головы и содействуют потере волос, ухудшению их качественных параметров».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что некоторые изменения с кожей могут быть сигналом о развитии диабета 2 типа.
Сара Каят (Sara Kayat)
ЗОЖ
врач общей практики NHS, известна своим участием в телепрограммах на медицинские темы
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