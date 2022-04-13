От кожных пятен до плохого настроения: пять необычных признаков, свойственных диабету 2 типа
Признаки диабета 2 типа могут оставаться незамеченными в течение многих лет, а некоторые даже кажутся необычными.
Многие уверенно скажут, что при диабете становится повышенным уровень сахара в крови. Но мало кто знает, что такое нарушение не всегда вызывает недомогание, и, например, заболев диабетом 2 типа, человек может долго не осознавать этого.
Наиболее распространенными признаками, свойственными сахарному диабету, являются следующие изменения в состоянии организма.
- Человек мочится больше обычного, особенно ночью.
- Все время ощущается чувство жажды.
- Возникает необычная сильная усталость.
- Происходит непреднамеренное похудение.
- Порезы или раны заживают дольше
- Портится зрение, становится затуманенным.
Кожные пятна. Кожные заболевания часто встречаются у диабетиков из-за высокого уровня сахара в крови, который влияет на кровеносные сосуды и нервы. В частности, м бывает свойствен черный акантоз, при котором на задней части шеи появляется участок темной бархатистой на ощупь кожи. Также подобные пятна можно увидеть в тех частях тела, где имеются кожные складки, например, в подмышечных впадинах или в паху.
Сладкий запах изо рта. Если у человека имеется диабет, такой запах изо рта может указывать на диабетический кетоацидоз, потенциально опасный для жизни, если его не лечить. Он возникает, когда организме недостает глюкозы для сжигания энергии, и вместо нее тело использует жир. При этом вырабатываются кетоны, придающие дыханию сладкий или фруктовый запах.
Отказ от близости. Таким необычным признаком диабет 2 типа может проявляться у женщин. Имея повышенный сахара в крови, они подвергаются риску вагинальных инфекций, воспалений, инфекций мочевыводящих путей (ИМП) – все это может сделать сексуальную жизнь для женщин чем-то очень дискомфортным и нежелательным.
Перепады настроения. Появляется все больше доказательств того, что высокий уровень сахара в крови и плохое настроение связаны: он может влиять на возникновение тревоги, раздражительности, нетерпения, агрессии, поведенческих проблем. Перепады настроения могут быть ранним симптомом диабета, они возникают из-за колебаний сахара в крови.
Покалывание в ногах. До 20 процентов людей, которым диагностируют диабет, имеют к этому времени нейропатию или повреждение нервов. Пациенты с этим нарушением говорят, что чувствуют «странное электрическое покалывание в ногах», а также замечают снижение чувствительности конечностей или проблемы, связанные с нарушением равновесия.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки могут возникать в ногах при заболевании диабетом.
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