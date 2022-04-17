Гастроэнтеролог Шустова объяснила, кому нужно отказаться от супов
Врач гастроэнтеролог Наталья Шустова советует людям с нездоровым ЖКТ отказаться от супов в своем традиционном рационе.
Если ЖКТ человека является нездоровым, подвержен хроническим заболеваниям и нарушениям, лучше отказаться от ежедневного употребления супов, считает врач.
По мнению врача гастроэнтеролога Натальи Шустовой,
«людям с проблемами ЖКТ следует исключить суп из рациона».
Говоря об этом в интервью, медик уточнила, что отказаться от супов в ежедневном меню нужно при гастрите, панкреатите, язвенной болезни. Мясные, рыбные бульоны и блюда на их основе противопоказаны людям с нездоровым ЖКТ, подчеркнула Наталья Шустова. Врач гастроэнтеролог объяснила, что супообразные блюда активизируют производство кислоты желудком, и при названных выше нарушениях это может быть фактором значительного ухудшения состояния. В частности, под воздействием соляной кислоты обостряется воспаление, ухудшаются эррозийные процессы.
Врач добавила, что людям, которые не имеют хронических проблем с желудочно-кишечным трактом, можно, если хочется, есть супы каждый день. В целом медик советует готовить и употреблять как можно менее жирные супы, предпочитать варианты, в которых много овощей, бобов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько полезным может быть отказ от мучного и хлеба.
Наталья Шустова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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