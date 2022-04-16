Врач объяснил, приносит ли пользу отказ от мучного и хлеба

«При отказе от мучного и хлеба будет возникать снижение инсулина, снижение глюкозы, улучшение фракции хорошего холестерина», - уточнил медик.

«Лучше сосредоточиться на выборе сортов хлеба, которые будут полезны для здоровья. Так, цельнозерновой хлеб будет способствовать выработке в кишечнике хорошей микрофлоры», - поделился рекомендацией Сергей Длин.