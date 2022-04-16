Врач объяснил, приносит ли пользу отказ от мучного и хлеба
В ряде случаев отказ от мучного и хлеба дает оздоровительные эффекты – в частности, это способствует снижению уровня глюкозы, улучшению показателей холестерина.
Мнением о том, насколько полезным может быть отказ от мучных продуктов и хлеба, поделился в интервью врач Сергей Длин. Медик заметил, что подобное ограничение ассоциируется с определенными позитивными изменениями в состоянии организма.
«При отказе от мучного и хлеба будет возникать снижение инсулина, снижение глюкозы, улучшение фракции хорошего холестерина», - уточнил медик.
В то же время, заметил Длин в беседе с «Пятым каналом», абсолютный отказ от хлеба нецелесообразен. Приемлем, прежде всего, отказ от хлеба из белой пшеничной муки – это позитивно скажется на бактериальной флоре кишечника, поскольку в таком продукте все равно нет необходимой ей клетчатки и питательных веществ. Кроме того, белый пшеничный хлеб содержит большое количество быстрых углеводов, повышающих уровень сахара в крови и способствующих активному жироотложению.
«Лучше сосредоточиться на выборе сортов хлеба, которые будут полезны для здоровья. Так, цельнозерновой хлеб будет способствовать выработке в кишечнике хорошей микрофлоры», - поделился рекомендацией Сергей Длин.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что чрезмерное пристрастие к сладкому увеличивает риск заболевания раком.
Сергей Длин
ЗОЖ
врач высшей категории
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