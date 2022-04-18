Попытки очищать организм от токсинов чреваты остановкой сердца: врач Ковальков

«К детоксикации организма после зимы следует относиться осторожно. Попытка очистить организм от так называемых шлаков и токсинов может спровоцировать тяжелые последствия», - заметил врач-диетолог в своем интервью.

«На сегодняшний день неизвестно, от чего именно человеку необходимо очищать организм», - высказался врач.