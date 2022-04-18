Попытки очищать организм от токсинов чреваты остановкой сердца: врач Ковальков
Медики предупреждают об опасности для сердца так называемого детокса, подразумевающего очищение организма от токсинов и шлаков.
Диетолог Алексей Ковальков предупредил россиян, что всевозможные попытки очищать организм от токсинов чреваты развитием опасных нарушений, в том числе затрагивающих сердце.
«К детоксикации организма после зимы следует относиться осторожно. Попытка очистить организм от так называемых шлаков и токсинов может спровоцировать тяжелые последствия», - заметил врач-диетолог в своем интервью.
Ковальков назвал выполнение детокса «сомнительной практикой».
«На сегодняшний день неизвестно, от чего именно человеку необходимо очищать организм», - высказался врач.
Адексей Ковальков заявил, что необдуманные и ничем не обоснованные попытки очищать организм от токсинов могут поспособствовать гормональному дисбалансу, негативно повлиять на работу печени. Еще одна их опасность – это способность вызывать остановку сердца.
Медик заметил, что многие люди могут иметь скрытно протекающие хронические патологии, не подозревая об этом. Проведя «очищение организма» они рискуют пострадать от резкого обострения с тяжелыми симптомами.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом кардиологом Александром Казаченко были названы разрушительные для сердца утренние привычки.
Алексей Ковальков
ЗОЖ
диетолог, доктор медицинских наук, профессор
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