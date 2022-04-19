Грибы могут быть полезными для борьбы с симптомами депрессии

«Неожиданным для многих полезным свойством грибов является их позитивное влияние на наше психическое здоровье, эмоциональное состояние», - об этом заявила в интервью врач-диетолог Лаура Бурак.

«Люди, которые употребляли шампиньоны и грибы шиитаке, реже сталкивались с психическими заболеваниями, в том числе и с депрессивными расстройствами», - констатировали авторы исследования.