Почему пиво является худшим видом алкоголя для сердца: объясняет врач

«Пивная пена содержит кобальт, избыток которого перегружает сердце».

«Алкоголь – это всегда риск, на который человек сознательно идет, позволяя себе «пропустить стаканчик». Если человек выпивает больше бокала красного сухого вина, то это уже идет ему во вред», - резюмировала эксперт.