7 ошибок в беге, которые приводят к травмам

«Мышцы и связки стоп уже, как раньше, работать не будут. Нужны кроссовки для бега. Нужны специальные упражнения для стопы, нужно раздражать рецепторы стопы с помощью мячика или ролла, игольчатого коврика», — говорит специалист.

Первая ошибка — неправильная обувь. Возможно, кто-то возразит, что раньше вообще босиком бегали — и ничего. Безусловно, но с того момента, как мы обулись, и наши стопы вынуждены были подстраиваться под эти условия, появились проблемы: плоскостопие, полая стопа и многое другое.Вторая ошибка — отсутствие разминки. Один километр медленного бега или ходьбы перед тренировкой — это не разминка, это уже часть тренировки. Тренировка — это разогрев не только мышц и связок, но и работа с суставами.Третье — отсутствие заминки. Это 1-2 км медленного бега после тренировки. Заминка необходима для восстановления сердечного ритма и дыхания.Четвертое — отсутствие растяжки. Растянуть нужно целевые мышцы, которые работали во время бега.Пятое — неправильная техника. И это важно, иначе не получится добиться красивого рельефа тела, бегать без боли и травм.Шестая ошибка — заниматься только бегом. Тренировочный процесс должен быть разнообразным. Когда работают одни и те же мышцы, они устают. Включайте в свое спортивное расписание функциональные тренировки, велосипед, плавание.И, наконец, седьмое — неправильная, неудобная одежда, которая мешает и может привести к травмам. Одежда для спорта не должна ограничивать движения и обладать термо-регуляцией.