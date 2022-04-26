Что делать, если болят стопы?

«С того момента, как человек перестал ходить босиком, появились проблемы со стопой и в общем с опорно-двигательным аппаратом. Кроме того, что в обуви мы не раздражаем свои проприорецепторы стопы (что важно), ношение неудобной обуви ведёт к плоскостопию и вальгусной деформации первого пальца — выпиранию косточки с внутренней стороны», — рассказывает специалист.

Сводит стопу или пальцы ног, болит свод стопы, мешает косточка, неприятные ощущения в зоне голеностопа — знакомы такие ощущения? Эксперт утверждает, что главная причина страданий — это некачественная или неправильно подобранная обувь.Женщины больше страдают из-за проблем со стопой из-за особенности моделей женской обуви — высокий каблук и зауженный носок. И здесь мы переходим к главным факторам риска.⠀Первое, на что нужно обратить внимание, — именно каблук. Если он выше 7,5 см, значительно возрастает давление на переднюю часть стопы. Развивается плоскостопие, кроме того, пальцы постоянно упираются в обувь, нарушается кровообращение в этой зоне.Узкий нос обуви также не дает пальцам свободы. Из-за постоянного нахождения в неудобном положении деформируется плюснефаланговый сустав большого пальца. Отсюда косточка.Когда мы покупаем слишком тесную обувь или не по размеру,⠀пальцы зажаты в неестественном для себя положении, в итоге развивается бурсит.Чтобы избежать этих неприятных проблем, покупайте удобную обувь по размеру и старайтесь не носить обувь на каблуках в качестве повседневной. Обувайте туфли на высоком каблуке и с узким носом только по особому случаю. Или постоянно носите с собой сменную обувь, периодически давая уставшим ногам отдохнуть