Пешие прогулки могут замедлить биологическое старение
Прекрасная новость для большинства людей, которые хотели бы подольше оставаться молодыми. Учёные из Университета Лестера на основе изучения генома более 400 000 человек обнаружили прямую связь между скоростью пешей ходьбы и биологическим возрастом.
Британские учёные обнаружили связь между скоростью пешей ходьбы и длиной теломеров - концевых участках хромосом, по которым можно определить не только настоящий биологический возраст человека, но и скорость его старения. Исследователи установили, что если у человека в течение всей жизни сохраняется пристрастие к пешим прогулкам, то уже в середине жизни он будет биологически на 16 лет моложе своих ровесников, которые не любят ходить пешком.
Исследователи изучили генетические данные более 400 000 человек среднего возраста. Чем быстрее ходили пешком эти люди вне зависимости от других видов физической активности, тем длиннее были у них теломеры. В этих самых теломерах содержатся повторяющиеся последовательности некодирующей ДНК, которые защищают хромосомы от повреждений. Приблизительно также специальные колпачки на конце шнурков не дают им со временем расплетаться.
Каждый раз, когда клетка делится, длина теломеров сокращается. Вплоть до точки, когда они станут настолько короткими, что клетка больше не сможет проходить через деления. Следовательно, теломеры являются мощнейшим маркером биологического возраста вне зависимости от того, когда именно человек родился, и сколько ему лет по паспорту. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Лестерский университет
ЗОЖ
государственный исследовательский университет в городе Лестер (Англия)
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